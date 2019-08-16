СЕГОДНЯ 08:39 2019-08-16T08:39:45+03:00

Во время соревнований аэропорт Ханты-Мансийска за два дня примет 10 международных рейсов

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Окружная столица примет Кубок мира FIS по лыжероллерам 21-25 августа, международный инклюзивный турнир по «Кубок чемпионов» на призы чемпионов и рекордсменов мира Э. Исакова и А. Воробьева с 6 по 8 ноября.

В числе наиболее важных мероприятий, которые пройдет в Ханты-Мансийске, – Кубок мира по шахматам. Он пройдет с 9 сентября по 4 октября. Ожидается, что его участниками станут 128 игроков и свыше 80 официальных лиц. Интеллектуальные баталии примет Югорская шахматная академия. Состязания построены по олимпийской системе: после каждого тура количество претендентов на победу будет сокращаться вдвое. Таким образом, до финала дойдут только двое сильнейших шахматистов. Оба финалиста примут участие в турнире претендентов 2020 года.

В преддверии состязаний запущен официальный сайт. На его страницах размещаются новости, интервью известных шахматистов, а в дальнейшем будут организованы прямые трансляции.

Также речь шла о ходе подготовки к проведению Всемирной шахматной Олимпиады – 2020, которая пройдет в Ханты-Мансийске с 1 по 15 августа. Ожидается, что в соревнованиях примут участие более 3,5 тысяч человек из 190 стран.

В течение двух дней аэропорт Ханты-Мансийска, кроме регулярных, примет еще и 18 чартерных рейсов, в том числе 10 - международных.

В настоящее время ведется работа по капитальному и текущему ремонтам гостиничной инфраструктуры. Проживание будет также организовано в строящейся Олимпийской деревне на набережной Иртыша в двух 25-этажных домах гостиничного типа по 720 квартир в каждом доме. Дома будут построены в соответствии со стандартами гостиниц 4 звезды.

ИСТОЧНИК KP.RU