2019-08-16T08:04:10+03:00
Общество

Сезон охоты на дичь стартует в эту субботу в Югре

Завершится он 31 декабря
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Сезон охоты на дичь стартует в эту субботу в Югре. Фото с сайта pixabay.comСезон охоты на дичь стартует в эту субботу в Югре. Фото с сайта pixabay.com
Изменить размер текста:

В субботу 17 августа в Ханты-Мансийском автономном округе стартует сезон охоты на водоплавающую дичь. Об этом сообщает департамент недропользования и природных ресурсов Югры. Охотникам разрешили стрелять четыре утки и одного гуся за день охоты. Сезон закончится 31 декабря.

- В этом году осенне-зимний сезон охоты начнется 17 августа и продлится на водоплавающую дичь до 31 декабря текущего года, на боровую до 28 февраля 2020 года, - говорится на сайте ведомства.

Отметим, в Югре зарегистрировано почти 81 тысяча охотников. Площадь охотничьих угодий – около 49 миллионов гектар. В основном они закреплены за юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Остальные находятся в общем пользовании.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24