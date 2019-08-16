СЕГОДНЯ 07:53 2019-08-16T07:53:53+03:00

В Нефтеюганском районе лось на дороге стал причиной ДТП. Фото с сайта госавтоинспекции ХМАО-Югры

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Животное погибло на месте происшествия, водитель получил травмы различной степени тяжести на трассе в Нефтеюганском районе. Дорожно-транспортное происшествие случилось накануне поздним вечером.

По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, в 23:00 на 674 км автодороги «Тюмень – Ханты-Мансийск» в Нефтеюганском районе 40-летний водитель за рулём «Митсубиси» сбил лося, который выбежал на проезжую часть. В результате ДТП водитель с телесными повреждениями на машине скорой помощи доставлен в медицинское учреждение.

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано семь дорожно-транспортных происшествий, в которых семь человек получили ранения, в том числе один несовершеннолетний. Задержано 11 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, четыре – за отказ от медицинского освидетельствования и двое – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 32 водителя привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU