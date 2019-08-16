2019-08-16T07:53:53+03:00
Происшествия

В Нефтеюганском районе лось на дороге стал причиной ДТП

Водителю потребовалась помощь медиков
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
В Нефтеюганском районе лось на дороге стал причиной ДТП. Фото с сайта госавтоинспекции ХМАО-ЮгрыВ Нефтеюганском районе лось на дороге стал причиной ДТП. Фото с сайта госавтоинспекции ХМАО-Югры
Изменить размер текста:

Животное погибло на месте происшествия, водитель получил травмы различной степени тяжести на трассе в Нефтеюганском районе. Дорожно-транспортное происшествие случилось накануне поздним вечером.

По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, в 23:00 на 674 км автодороги «Тюмень – Ханты-Мансийск» в Нефтеюганском районе 40-летний водитель за рулём «Митсубиси» сбил лося, который выбежал на проезжую часть. В результате ДТП водитель с телесными повреждениями на машине скорой помощи доставлен в медицинское учреждение.

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано семь дорожно-транспортных происшествий, в которых семь человек получили ранения, в том числе один несовершеннолетний. Задержано 11 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, четыре – за отказ от медицинского освидетельствования и двое – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 32 водителя привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24