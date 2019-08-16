СЕГОДНЯ 07:35 2019-08-16T07:35:17+03:00

В Сургуте в отделение полиции избили мужчину, который пришёл с заявлением о краже Фото: Татьяна Коркина

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Молодой мужчина потерял деньги с банковской карты и сразу же пришёл в полицию. После того, как пострадавший разнёс отделение, его скрутили полицейские.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, 22 июля в дежурную часть полиции Сургута обратился 28-летний мужчина с намерением сообщить, что с его банковской карты якобы похищены деньги.

Заявитель вёл себя агрессивно, на обращения к нему реагировал неадекватно. После чего заявитель пытался повредить имущество административного здания отдела полиции. На требования сотрудников полиции прекратить безобразие не реагировал, после чего полицейскими было принято решение о применении физической силы.

В настоящее время врио начальника УМВД России по городу Сургуту назначено проведение служебной проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU