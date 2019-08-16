2019-08-16T07:08:30+03:00
Общество

Погода в Югре 16 августа: солнечная погода и тепло

Ветер переменных направлений
Алена Кульмухаметова
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Погода в Югре 16 августа: солнечная погода и теплоПогода в Югре 16 августа: солнечная погода и теплоФото: Татьяна Коркина
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В пятницу 16 августа в Ханты-Мансийском автономном округе переменная облачность. По северным районам небольшой и умеренный дождь, по остальной территории без осадков. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +22,+27 ºС по северу +16,+21 ºС.

В Ханты-Мансийске переменная облачность и без осадков. Ветер восточный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +23,+25 градусов.

В Сургуте ясная погода и без дождей. Ветер южный, юго-восточный, восточный 2-6 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +20, +24 градусов.

В Нижневартовске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный, юго-восточный, северный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +20, +24 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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