СЕГОДНЯ 07:08 2019-08-16T07:08:30+03:00

Погода в Югре 16 августа: солнечная погода и тепло Фото: Татьяна Коркина

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В пятницу 16 августа в Ханты-Мансийском автономном округе переменная облачность. По северным районам небольшой и умеренный дождь, по остальной территории без осадков. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +22,+27 ºС по северу +16,+21 ºС.

В Ханты-Мансийске переменная облачность и без осадков. Ветер восточный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +23,+25 градусов.

В Сургуте ясная погода и без дождей. Ветер южный, юго-восточный, восточный 2-6 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +20, +24 градусов.

В Нижневартовске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный, юго-восточный, северный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +20, +24 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU