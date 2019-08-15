В Нижневартовске стартовали сезонные сельскохозяйственные выставки

СЕГОДНЯ 15:24 2019-08-15T15:24:05+03:00

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Жителей и гостей Нижневартовска приглашают посетить сезонную выставку сельскохозяйственной продукции. Она состоится 17-18 августа по адресу: улица 60 лет Октября, квартал «Прибрежный-1», район бывшей автостанции - площадка напротив ДК «Октябрь». По информации городской администрации, с 10 до 16 часов покупатели смогут приобрести свежее мясо и мясопродукты, овощи, молочную и рыбную продукцию, кондитерские и хлебобулочные изделия, фрукты, саженцы, рассаду и многое другое. Следующие выставки запланированы на 24-25 августа, 31 августа – 1 сентября, 7-8 и 14-15 сентября. О продуктовых ярмарках из других регионов России будут объявлено заранее.

ИСТОЧНИК KP.RU