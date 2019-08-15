2019-08-15T14:56:19+03:00
Общество

В Югре начали гореть леса

В округе прогнозируется 1-3 классы пожарной опасности
Алена Кульмухаметова
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В Югре начали гореть леса. Фото с сайта pixabay.comВ Югре начали гореть леса. Фото с сайта pixabay.com
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За прошедшие сутки в Югре по состоянию на утро 15 августа было зарегистрировано четыре лесных пожара площадью 2,70 га. Возгорания зарегистрированы в Нефтеюганском, Аганском, Мегионском, Нижневартовском лесничествах. Действующих лесных пожаров нет.

Как сообщает Природнадзор Югры, основными причинами возникновения лесных пожаров на территории автономного округа является нарушение югорчанами правил пожарной безопасности в лесах и грозовые разряды.

По аналитической информации Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и статистическим данным специализированной диспетчерской службы «Базы авиационной и наземной охраны лесов», сегодня в автономном округе прогнозируется 1-3 классы пожарной опасности.

Всего с начала пожароопасного сезона в автономном округе зафиксировано 184 лесных пожара общей площадью 3940,01 га.

ИСТОЧНИК KP.RU

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