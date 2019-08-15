В Югре начали гореть леса
За прошедшие сутки в Югре по состоянию на утро 15 августа было зарегистрировано четыре лесных пожара площадью 2,70 га. Возгорания зарегистрированы в Нефтеюганском, Аганском, Мегионском, Нижневартовском лесничествах. Действующих лесных пожаров нет.
Как сообщает Природнадзор Югры, основными причинами возникновения лесных пожаров на территории автономного округа является нарушение югорчанами правил пожарной безопасности в лесах и грозовые разряды.
По аналитической информации Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и статистическим данным специализированной диспетчерской службы «Базы авиационной и наземной охраны лесов», сегодня в автономном округе прогнозируется 1-3 классы пожарной опасности.
Всего с начала пожароопасного сезона в автономном округе зафиксировано 184 лесных пожара общей площадью 3940,01 га.
ИСТОЧНИК KP.RU