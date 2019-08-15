Жительница Югорска при продаже грибов лишилась денег с банковской карты

СЕГОДНЯ 14:39 2019-08-15T14:39:58+03:00

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Не только не заработала на лесных дарах, но и потеряла многократно жительница Югорска, продавая грибы. На объявление женщины откликнулись мошенники.

Накануне в дежурную часть полиции Югорска обратилась местная жительница с заявлением о мошенничестве.

Как сообщалось ранее, девушка разместила объявление о продаже белых грибов на одном из интернет-сайтов. Через некоторое время на её объявление откликнулся покупатель. Звонивший сообщил, что готов купить 30 килограммов дикоросов. Мужчина пояснил, что очень занят и сам подъехать не сможет, поэтому деньги за товар переведет на карту, а заберут их позже его знакомый.

Также мужчина попросил девушку направить номер банковской карты, чтобы оплатить покупку. После того, как заявительница продиктовала данные карты, злоумышленник пояснил, что у него карта другого банка и для перевода ему необходим смс-код, который придет на телефон югорчанке.

Вскоре потерпевшей поступило смс-сообщение с паролем для входа в интернет-банк, который она продиктовала злоумышленнику. Таким образом, аферист обманным путем за две операции перевел себе на карту 16 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU