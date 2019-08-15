СЕГОДНЯ 13:49 2019-08-15T13:49:16+03:00

В Пыть-Яхе по подозрению в кражах задержали уроженца Башкирии Фото: Татьяна Коркина

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Оперативники из Пыть-Яха задержали подозреваемого в краже денег. Им оказался безработный, ранее не судимый 31-летний житель республики Башкортостан.

Как сообщили в полиции, злоумышленник, находясь в торговом центре «Сиверко» похитил из женской сумочки кошелёк, в котором находилось более 47 тысяч рублей. Похищенными деньгами злоумышленник распорядился по своему усмотрению. Позже ночью мужчина через открытую форточку проник в помещение закусочной, откуда похитил мобильный телефон стоимостью более семь тысяч рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье «Кража».

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU