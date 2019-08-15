СЕГОДНЯ 13:03 2019-08-15T13:03:49+03:00

Задержанного за взятки сотрудника полиции из Нефтеюганска могут отправить под домашний арест Фото: Татьяна Коркина

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Сотрудник полиции из Нефтеюганска временно отсранён от работы и вскоре будет уволен по статье за вымогательство взятки у подследсвенного. Кроме того, в отношении правоохранителя возбуждено уголовное дело и решается вопрос об его аресте.

Нефтеюганским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре в отношении дознавателя из полиции Нефтеюганского района возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки, сопряженное с ее вымогательством».

По версии следствия, дознаватель требовал от одного из обвиняемых по находящемуся в его производстве уголовному делу взятку в размере 100 000 рублей за то, чтобы суд избрал виновному уловный срок.

Факт преступной деятельности дознавателя выявлен сотрудниками службы безопасности УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос об избрании в отношении сотрудника полиции меры пресечения в виде домашнего ареста.

ИСТОЧНИК KP.RU