Когалымчане отпразднуют День города

СЕГОДНЯ 12:51 2019-08-15T12:51:59+03:00

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Сегодня Когалым празднует день города. 15 августа 1985 года, указом Президиума Верховного Совета РСФСР поселку Когалым присвоен статус города. Подписание этого документа ознаменовало новую веху в истории Когалыма. Началось активное строительство капитального жилья, дорог, школ, детских садов, социальных объектов.

По доброй традиции День города и День работника нефтяной и газовой промышленности когалымчане отмечают вместе. В этом году празднования пройдут 24 августа. Всех гостей ждет насыщенная концертно-развлекательная программа.

Кроме того, 22 августа, торжественные мероприятия, посвященные Дню Государственного флага России, пройдут в Парке Победы. В рамках празднования когалымчанам, достигшим 14-летнего возраста, будут вручены паспорта. Также будет организовано танцевальное попурри танцев народов России «Танцуй под триколором». Кроме того, в программе песенный баттл «Поем по одному и хором под нашим флагом-троколором».

ИСТОЧНИК KP.RU