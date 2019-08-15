2019-08-15T11:53:03+03:00
Общество

Условный срок дали жительнице Лангепаса за «приют» шести россиян

Соотечественники проживали в другом месте
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Условный срок дали жительнице Лангепаса за «приют» шести россиян. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-ЮгрыУсловный срок дали жительнице Лангепаса за «приют» шести россиян. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры
Изменить размер текста:

Год условно по приговору суда получила жительница Лангепаса за фиктивную регистрацию соотечественников в своей квартире.

По информации прокуратуры ХМАО-Югры, осужденная с августа 2018 года по февраль 2019 года прописала в собственной квартире шесть граждан Российской Федерации. При этом фактически по месту пребывания россияне никогда не проживали

Мировой суд назначил виновной наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей. Однако прокурор с такой мерой ответственности не согласился, так как злоумышленница, имея судимость за совершение аналогичных преступлений, должных выводов для себя не сделала и на путь исправления не встала.

На указанный приговор прокурор города внес апелляционное представление, которое рассмотрено городским судом и удовлетворено, виновной назначено наказание в виде лишения свободы на срок один год условно с испытательным сроком в один год.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Урае скоро начнется строительство нового корпуса больницы
В Нижневартовске сутки ищут девочку
Проект создания комплекса по металлообработке под Сургутом перешёл в стадию реализации
Житель Лянтора за неполученные интим-услуги отдал 60 тысяч рублей
Югорчанка заподозрила цыганку в похищении ребёнка
В тюрьму на десять лет отправили сургутянина за 200 грамм наркотиков
Югра встала на 11 место по уровню защищенности потребителей
В Нижневартовске проверяют детские площадки
Опыт развития гражданского общества в Югре растиражируют по всей стране
Следователи возбудили уголовное дело по факту падения детей в шахту дома в Сургуте
Стала известна программа Кубка мира по лыжероллерам в Ханты-Мансийске
В Когалыме сотрудник фирмы выкрал металлолом на 2,5 тысячи рублей
На реке Сайма в Сургуте почти избавились от нефтяного пятна
На трассе в Нефтеюганском районе насмерть разбился молодой водитель «Тойоты»
В Нефтеюганске за взятку задержали полицейского
В Сургуте двое мальчиков получили множество переломов, упав в вентиляционную шахту
Погода в Югре 15 августа: солнечно и тепло
На Интернациональной в Нижневартовске автобусы вновь меняют маршрут движения
Сургутянина задержали за кражу печи с дачи
Когалымчанам за парковки на газоне грозят крупные штрафы
В Сургуте на реке Сайма обнаружен разлив нефтепродуктов
За неделю пятеро югорчан подхватили энтеровирусный менингит
Житель Белоярского отдал за картинку снегохода более полумиллиона рублей
Нормы ГТО в Когалыме сдали почти три тысячи горожан