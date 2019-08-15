Условный срок дали жительнице Лангепаса за «приют» шести россиян

СЕГОДНЯ 11:53 2019-08-15T11:53:03+03:00

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Год условно по приговору суда получила жительница Лангепаса за фиктивную регистрацию соотечественников в своей квартире.

По информации прокуратуры ХМАО-Югры, осужденная с августа 2018 года по февраль 2019 года прописала в собственной квартире шесть граждан Российской Федерации. При этом фактически по месту пребывания россияне никогда не проживали

Мировой суд назначил виновной наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей. Однако прокурор с такой мерой ответственности не согласился, так как злоумышленница, имея судимость за совершение аналогичных преступлений, должных выводов для себя не сделала и на путь исправления не встала.

На указанный приговор прокурор города внес апелляционное представление, которое рассмотрено городским судом и удовлетворено, виновной назначено наказание в виде лишения свободы на срок один год условно с испытательным сроком в один год.

ИСТОЧНИК KP.RU