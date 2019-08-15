2019-08-15T11:34:59+03:00
Общество

В Нижневартовске сутки ищут девочку

Она ушла с дачного посёлка
Алена Кульмухаметова
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В Нижневартовске сутки ищут девочку. Фото из соцсети ВконтактеВ Нижневартовске сутки ищут девочку. Фото из соцсети Вконтакте
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Жителей Нижневартовска просят помочь найти девочку, которая сутки назад ушла из дачного посёлка. Посты об этом появляются в различных группах в соцсетях.

«Помогите установить местонахождение подростка, Стрелковой Ксении Помогите установить местонахождение подростка, Стрелковой Ксении Александровны, 2005 г.р. 14.08.2019 года ушла из дома по адресу: г. Нижневартовск, СОНТ «Березка», и по настоящее время ее местонахождение не известно.

На вид: 13-14 лет, рост 156 см, среднего телосложения, волосы светло-русые прямые. Была одета: спортивные брюки чёрного цвета по бокам белые лампасы, чёрная футболка, спортивная кофта на молнии фирмы «Adidas», чёрного цвета. Всех, кто владеет какой-либо информацией просим звонить: 49-31-71, 49-31-11, 02» - пишут поисковики и волонтёры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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