2019-08-15T10:47:59+03:00
Происшествия

Житель Лянтора за неполученные интим-услуги отдал 60 тысяч рублей

Обманутый мужчина обратился в полицию
Алена Кульмухаметова
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Житель Лянтора за неполученные интим-услуги отдал 60 тысяч рублей. Фото с сайта pixabay.comЖитель Лянтора за неполученные интим-услуги отдал 60 тысяч рублей. Фото с сайта pixabay.com
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Ни удовольствия, ни денег не получил житель города Лянтор Сургутского района. Мужчина надеялся получить сладострастные утехи, а вместо этого лишился сбережений с банковской карты. Разъярённый мужчина обратился в полицию.

Всего за минувшие сутки в Югре зарегистрировано пять дистанционных преступлений. Жители Нижневартовска, Югорска, Когалыма, Ханты-Мансийского и Сургутского районов перевели мошенникам более 130 тысяч рублей. Это жители Нижневартовска, Югорска, Когалыма, Ханты-Мансийского и Сургутского районов.

Двух югорчан злоумышленники обманули, представившись сотрудниками банка.

В Югорске у местной жительницы 2003 года рождения неизвестные похитили более 16 тысяч, когда девушка хотела продать белые грибы через социальную сеть «ВКонтакте».

По всем фактам полицейскими возбуждены уголовные дела. Принимаются меры к задержанию злоумышленников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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