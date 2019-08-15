Житель Лянтора за неполученные интим-услуги отдал 60 тысяч рублей
Ни удовольствия, ни денег не получил житель города Лянтор Сургутского района. Мужчина надеялся получить сладострастные утехи, а вместо этого лишился сбережений с банковской карты. Разъярённый мужчина обратился в полицию.
Всего за минувшие сутки в Югре зарегистрировано пять дистанционных преступлений. Жители Нижневартовска, Югорска, Когалыма, Ханты-Мансийского и Сургутского районов перевели мошенникам более 130 тысяч рублей. Это жители Нижневартовска, Югорска, Когалыма, Ханты-Мансийского и Сургутского районов.
Двух югорчан злоумышленники обманули, представившись сотрудниками банка.
В Югорске у местной жительницы 2003 года рождения неизвестные похитили более 16 тысяч, когда девушка хотела продать белые грибы через социальную сеть «ВКонтакте».
По всем фактам полицейскими возбуждены уголовные дела. Принимаются меры к задержанию злоумышленников.
ИСТОЧНИК KP.RU