2019-08-15T10:40:57+03:00
Общество

Югорчанка заподозрила цыганку в похищении ребёнка

Подозрительная женщина держала на руках больного малыша
Алена Кульмухаметова
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Югорчанка заподозрила цыганку в похищении ребёнка. Фото Кристины Остроглядовой из соцсети ВКонтактеЮгорчанка заподозрила цыганку в похищении ребёнка. Фото Кристины Остроглядовой из соцсети ВКонтакте
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Соцсети взорвались комментариями по поводу поста от жительницы Сургута Кристины Остроглядовой. Северянка на улице заметила попрошайку с ребёнком на руках и заподозрила неладное. Пост об этом появился во многих группах в соцсети ВКонтакте.

«На мелик карамова 25а сидит цыганка.Просит деньги .С мальчиком светленьким ,русский .Говорит 3 годика ему .От вещей отказалась .Вызвали полицию .Ждём. Это было сегодня около 17 вечера. Наряд милиции проверил документы, сказал что все в порядке и уехал! Ребёнок тяжёло бы ал и так и не проснулся. На вид ребёнку лет 5, славянской внешности 100%. Пожалуйста необходимо кто увидит их где то опять вызвать полицию и скорую что бы проверить ребёнка на наличие веществ в его организме и требовать тщательной проверки документов, так как возможно она показывает свидетельство о рождении на своих детей, там же фото нет!!! И возможно этого ребёнка где то ищут (орфография и пунктуация автора прим. ред.)», пишет Кристина Остроглядова.

Фото Кристины Остроглядовой из соцсети ВКонтакте

Фото Кристины Остроглядовой из соцсети ВКонтакте

Женщина также сообщает, что ребёнок сильно хрипит при дыхании и не просыпается, что её очень пугает. Она подозревает попрошайку в похищении ребёнка, так как малыш славянской внешности и на цыганку не похож.

Комментаторы уверены, что ребёнок на руках цыганки либо накачан алкоголем, либо находится под воздействием запрещённых веществ. В мире попрошаек это делается для того, чтобы «трудовой день» малыш провёл в спящем состоянии и как можно больше вызвал сочувствия у окружающих, а соответственно и увеличения поданных денег. Подписчики групп нашли сходство ребёнка с пропавшим мальчиком из другого региона России.

Фото Кристины Остроглядовой из соцсети ВКонтакте

Фото Кристины Остроглядовой из соцсети ВКонтакте

Сургутяне уже начали обращаться в полицию по факту спящего малыша на урках попрошайки. - Вчера её видели с ребенком в 25 мкр. Моё сообщение в УВД приняли, потом перезвонил оперативный дежурный по имени Михаил Сорокин. О цыганке они в курсе, разбираются. Задерживали её вчера. О том, почему наряд милиции её отпустил и не забрал в отделение, сказать не может. В полиции просят сразу звонить, как только её увидят где-либо в Сургуте. Также была замечена на ул. 30 лет Победы, 58 "Парфюм-лидер". Просьба передать Кристине Остроглядовой и другим свидетелям. Пусть позвонят в УВД - 02, с сотового 102.Просят обращаться всех, кто владеет какой-либо информацией об этой женщине. Максимальный репост, - пишет житель Сургута.

ИСТОЧНИК KP.RU

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