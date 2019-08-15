СЕГОДНЯ 10:00 2019-08-15T10:03:28+03:00

В тюрьму на десять лет отправили сургутянина за 200 грамм наркотиков Фото: Татьяна Коркина

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Сургутский районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным покушении на сбыт наркотических средств, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Как сообщает прокуратура ХМАО-Югры, злоумышленник до февраля 2019 года купил у неустановленного лица синтетические наркотики массой более 199 грамм, которые планировал расфасовать на мелкие части для дальнейшего распространения на территории Сургута и Сургутского района.

Наркосбытчик был задержан сотрудниками правоохранительных органов, наркотики изъяты из незаконного оборота.

Суд назначил виновному наказание в виде 9 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU