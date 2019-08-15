2019-08-15T10:03:28+03:00
Происшествия

В тюрьму на десять лет отправили сургутянина за 200 грамм наркотиков

Мужчина планировал сбывать запрещенные вещества на территории города
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
В тюрьму на десять лет отправили сургутянина за 200 грамм наркотиковВ тюрьму на десять лет отправили сургутянина за 200 грамм наркотиковФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

Сургутский районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным покушении на сбыт наркотических средств, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Как сообщает прокуратура ХМАО-Югры, злоумышленник до февраля 2019 года купил у неустановленного лица синтетические наркотики массой более 199 грамм, которые планировал расфасовать на мелкие части для дальнейшего распространения на территории Сургута и Сургутского района.

Наркосбытчик был задержан сотрудниками правоохранительных органов, наркотики изъяты из незаконного оборота.

Суд назначил виновному наказание в виде 9 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Урае скоро начнется строительство нового корпуса больницы
Условный срок дали жительнице Лангепаса за «приют» шести россиян
В Нижневартовске сутки ищут девочку
Проект создания комплекса по металлообработке под Сургутом перешёл в стадию реализации
Житель Лянтора за неполученные интим-услуги отдал 60 тысяч рублей
Югорчанка заподозрила цыганку в похищении ребёнка
Югра встала на 11 место по уровню защищенности потребителей
В Нижневартовске проверяют детские площадки
Опыт развития гражданского общества в Югре растиражируют по всей стране
Следователи возбудили уголовное дело по факту падения детей в шахту дома в Сургуте
Стала известна программа Кубка мира по лыжероллерам в Ханты-Мансийске
В Когалыме сотрудник фирмы выкрал металлолом на 2,5 тысячи рублей
На реке Сайма в Сургуте почти избавились от нефтяного пятна
На трассе в Нефтеюганском районе насмерть разбился молодой водитель «Тойоты»
В Нефтеюганске за взятку задержали полицейского
В Сургуте двое мальчиков получили множество переломов, упав в вентиляционную шахту
Погода в Югре 15 августа: солнечно и тепло
На Интернациональной в Нижневартовске автобусы вновь меняют маршрут движения
Сургутянина задержали за кражу печи с дачи
Когалымчанам за парковки на газоне грозят крупные штрафы
В Сургуте на реке Сайма обнаружен разлив нефтепродуктов
За неделю пятеро югорчан подхватили энтеровирусный менингит
Житель Белоярского отдал за картинку снегохода более полумиллиона рублей
Нормы ГТО в Когалыме сдали почти три тысячи горожан