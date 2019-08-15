В тюрьму на десять лет отправили сургутянина за 200 грамм наркотиков
Сургутский районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным покушении на сбыт наркотических средств, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.
Как сообщает прокуратура ХМАО-Югры, злоумышленник до февраля 2019 года купил у неустановленного лица синтетические наркотики массой более 199 грамм, которые планировал расфасовать на мелкие части для дальнейшего распространения на территории Сургута и Сургутского района.
Наркосбытчик был задержан сотрудниками правоохранительных органов, наркотики изъяты из незаконного оборота.
Суд назначил виновному наказание в виде 9 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU