СЕГОДНЯ 09:54 2019-08-15T09:54:04+03:00

Югра встала на 11 место по уровню защищенности потребителей Фото: Татьяна Коркина

Изменить размер текста: A A

Ханты-Мансийский автономный округ занял 11 место в рейтинге субъектов России по уровню защищенности потребителей по итогам 2018 года.

По информации правительства Югры, по сравнению с 2016 годом, округ поднялся на 14 позиций и вошёл в группу регионов с высоким уровнем защищенности.

Об этом гласят данные исследования, проведенного объединением потребителей России.

Эксперты оценивали субъекты государства по девяти критериям, 49 параметрам за период 2016-2017 годов. Оценивалась система правового информирования и консультирования граждан как механизма формирования устойчивых навыков грамотного поведения на потребительском рынке.

Анализ результатов работы показал, что высокий уровень защищенности потребителей достигнут в 16 регионах. В 38 субъектах отмечен средний уровень, а в 31 регионе – низкий.

В числе стабильных лидеров рейтинга – Татарстан, Башкортостан, Ростовская и Белгородская области, Санкт-Петербург.

ИСТОЧНИК KP.RU