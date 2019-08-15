В Нижневартовске проверяют детские площадки

СЕГОДНЯ 09:45 2019-08-15T09:45:20+03:00

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В Нижневартовске продолжается инвентаризация детских площадок. Всего их на территории города – 461. По состоянию на 14 августа обследовано около 200 площадок.

По словам инженера отдела по организации содержания и ремонта жилищного фонда департамента ЖКХ администрации Нижневартовска Татьяны Степановой, с наступлением весны проходят дополнительные проверки. Завершаются они в конце лета, в этом году – до 21 августа. Если в процессе осмотра выявляются дефекты, которые могут повлиять на безопасность детей, составляются акты, неисправности устраняют. Специалисты заменяют крепежные детали и структурные элементы оборудования, выполняют сварочные и другие работы. В случае, когда эксплуатация площадок невозможна по техническим причинам, производится полный демонтаж оборудования.

В состав комиссии, осуществляющей инвентаризацию площадок, входят специалисты управляющих компаний, департамента ЖКХ, департамента по социальной политике, отдела по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города, члены Общественного совета по вопросам ЖКХ.

ИСТОЧНИК KP.RU