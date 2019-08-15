Опыт развития гражданского общества в Югре растиражируют по всей стране

СЕГОДНЯ 09:40 2019-08-15T09:40:36+03:00

Такое решение приняли по итогам заседания Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека

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В Югре накануне прошло заседание Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека. Как выяснилось по итогам мероприятия, федеральные эксперты высоко оценили югорский опыт по многим направлениям и проектам. Поступили даже предложения распространить его на другие регионы.

Об этом сообщил первый заместитель главы региона Алексей Шипилов. Однако он отметил, что по ряду направлений есть вопросы, о которых власти Югры знают и с которыми работают. Например, совершенствование взаимодействия представителей коренных малочисленных народов Севера и нефтедобывающих компаний.

- Мы ждем итоговый протокол. Это только начало нашей совместной работы, – подчеркнул Алексей Шипилов, выразив благодарность членам совета за продуктивную работу и полное погружение в жизнь региона.

Особо члены совета выделили югорский проект по внедрению IT-стойбищ, информатизации региона. По словам советника президента России – председателя Совета при главе государства по развитию гражданского общества и правам человека Михаила Федотова, это прекрасная инициатива – 21 век должен прийти в самые отдаленные территории, на стойбища. Отметил он и качество дорог в регионе, поскольку в автономном округе высоким качеством обладает дорожное полотно не только на федеральных, региональных и муниципальных магистралях, но и на дорогах ведомственного значения.

Член совета, председатель комиссии по развитию некоммерческих организаций Наталия Евдокимова оценила принятый в Югре закон о предоставлении бесплатной юридической помощи. Хотя данная норма действует на федеральном уровне и во многих регионах страны, Югра пошла своим путем, расширив действие закона.

- В частности, в регионе на 12 категорий населения расширен перечень получателей такого вида поддержки. И даже увеличен диапазон предоставляемой помощи. Я обязательно укажу в своих рекомендациях необходимость тиражирования югорского опыта, – констатировала Наталия Евдокимова.

Эксперт в целом дала положительную оценку развитию гражданского общества в Югре, убедившись, что здесь выстроено очень тесное взаимодействие между некоммерческим сектором и органами власти. Как подчеркнула Евдокимова, окружная Общественная палата – реально действующий механизм общественного контроля.

- Если средства массовой информации являются четвертой властью, то в Югре есть еще и пятая – общественность: гражданское общество в округе играет очень значительную роль в развитии региона, - сказала она.

Три группы членов Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека работали в муниципалитетах автономного округа с 12 по 14 августа. Они провели круглые столы, встречи с представителями судебного сообщества, посвященные теме развития судов присяжных и механизмов медиации, а также с гражданскими активистами и югорчанами, обратившимися в совет, посетили детские, социальные и медицинские учреждения, места принудительного содержания.

Кстати, член совета Андрей Бабушкин в ходе посещения мест лишения свободы в Сургуте довольно резко высказался о Сургуте как о городе российских пыток. Однако в ходе заседания он отказался от такой формулировки, пояснив, что это высказывание было построено на основании субъективного, эмоционального восприятия.

- Я эту фразу произнес в сердцах. Я думаю, что она никогда не приклеится к Сургуту. Это прекрасный город, более благоустроенный, чем Москва. Здесь сегодня даже рассматривается вопрос о реновации девятиэтажных домов, хотя Москва пока даже не мечтает об этом. У этого города есть чему учиться, - заявил он.

Уполномоченный по правам человека в Югре Наталья Стребкова подтвердила, что каждому обращению будет дана объективная оценка с участием не только представителей соответствующих сфер, правоохранительных и надзорных органов, но и обязательным привлечением общественности, экспертов. По ее заверениям, каждый из фактов найдет обязательное отражение в дальнейшей работе.

По итогам прошедших мероприятий эксперты подготовят рекомендации органам власти региона и федеральным ведомствам. Для их подготовки они привлекут общественников. А на сайте совета в течение двух недель каждый желающий также сможет внести свои предложения.

- Наша задача – понять, чем гражданское общество может помочь развитию региона, какая помощь требуется со стороны федеральных органов власти для более динамичного развития гражданского общества, повышения его эффективности, - резюмировал Михаил Федотов.

ИСТОЧНИК KP.RU