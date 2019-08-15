2019-08-15T09:36:23+03:00
Происшествия

Следователи возбудили уголовное дело по факту падения детей в шахту дома в Сургуте

Мальчики получили многочисленные переломы
Алена Кульмухаметова
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Следователи возбудили уголовное дело по факту падения детей в шахту дома в Сургуте. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-ЮгреСледователи возбудили уголовное дело по факту падения детей в шахту дома в Сургуте. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре
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Следователями Сургута проводится проверка по факту обрушения фальшпола в вентиляционной шахте, в результате которого двое детей получили телесные повреждения.

Как сообщает следственный комитет Югры, 14 августа вечером два 10-летних мальчика провалились в вентиляционную шахту, находящуюся в одной из технических строений, расположенных во дворе жилого комплекса «Возрождение» в Сургуте, доступ в который стал возможным в связи проводимыми в нем строительными работами. При падении дети получили различные телесные повреждения, в связи с чем были доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи.

В настоящее время по данному факту проводится проверка с целью установления всех обстоятельств произошедшего, а также степени тяжести вреда здоровью, причиненного детям.

Добавим, что мальчики получили множественные переломы и находятся в тяжёлом состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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