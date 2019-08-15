2019-08-15T08:59:55+03:00
Спорт

Стала известна программа Кубка мира по лыжероллерам в Ханты-Мансийске

В неё войдут три дисциплины
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Стала известна программа Кубка мира по лыжероллерам в Ханты-Мансийске. Фото с сайта "ЮграМегаСпорт"Стала известна программа Кубка мира по лыжероллерам в Ханты-Мансийске. Фото с сайта "ЮграМегаСпорт"
Изменить размер текста:

Ровно через неделю в Ханты-Мансийске стартует этап Кубка мира по лыжероллерам. Соревнования пройдут в югорской столице с 22 по 25 августа.

По информации «ЮграМегаСпорт», в программу войдут три дисциплины — гонка преследования, спринт и масс-старт. Два первых соревновательных дня – пролог и непосредственно гонка преследования — пройдут в Центре зимних видов спорта имени Филипенко, спринт и масс-старт будут проведены в центральной части Ханты-Мансийска. Вход на соревнования свободный.

Организаторы поделились программой проведения этапа Кубка мира по лыжероллерам в Ханты-Мансийске:

Четверг 22 августа Центр зимних видов спорта им.А.В.Филипенко 14:50 Церемония открытия 15:00 Пролог (свободный стиль), стартуют Юниорки 5 км, Женщины 5 км 16:20 Пролог (свободный стиль), стартуют Юниоры 7,5 км, Мужчины 7,5 км

Пятница 23 августа Центр зимних видов спорта им.А.В.Филипенко 15:00 Гонка преследования (классический стиль), стартуют Юниорки 11.25 км, Женщины 11.25 км 16:00 Гонка преследования (классический стиль), стартуют Юниоры 15 км, Мужчины (2х7,5 км)

Суббота 24 августа Центральная площадь Ханты-Мансийска 16:00 Спринт Квалификация: Юниорки, Женщины, Юниоры, Мужчины (интервал 15 сек.) 17:30 Спринт четвертьфинал (1-16 по квалификации, 4 спортсмена в каждом забеге) Юниорки, Женщины, Юниоры, Мужчины 18:00 Полуфиналы: Юниорки, Женщины, Юниоры, Мужчины 18:20 Финалы: Юниорки, Женщины, Юниоры, Мужчины

Воскресенье 25 августа Центральная площадь Ханты-Мансийска 11:00 Масс-старт 15 км (свободный стиль), Юниорки, Женщины (6×2,5 км) 12:00 Масс-старт 20 км (свободный стиль), Юниоры (8×2,5 км) 13:00 Масс-старт 20 км (свободный стиль), Мужчины (8×2,5 км) 14:00 Церемония награждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Урае скоро начнется строительство нового корпуса больницы
Условный срок дали жительнице Лангепаса за «приют» шести россиян
В Нижневартовске сутки ищут девочку
Проект создания комплекса по металлообработке под Сургутом перешёл в стадию реализации
Житель Лянтора за неполученные интим-услуги отдал 60 тысяч рублей
Югорчанка заподозрила цыганку в похищении ребёнка
В тюрьму на десять лет отправили сургутянина за 200 грамм наркотиков
Югра встала на 11 место по уровню защищенности потребителей
В Нижневартовске проверяют детские площадки
Опыт развития гражданского общества в Югре растиражируют по всей стране
Следователи возбудили уголовное дело по факту падения детей в шахту дома в Сургуте
В Когалыме сотрудник фирмы выкрал металлолом на 2,5 тысячи рублей
На реке Сайма в Сургуте почти избавились от нефтяного пятна
На трассе в Нефтеюганском районе насмерть разбился молодой водитель «Тойоты»
В Нефтеюганске за взятку задержали полицейского
В Сургуте двое мальчиков получили множество переломов, упав в вентиляционную шахту
Погода в Югре 15 августа: солнечно и тепло
На Интернациональной в Нижневартовске автобусы вновь меняют маршрут движения
Сургутянина задержали за кражу печи с дачи
Когалымчанам за парковки на газоне грозят крупные штрафы
В Сургуте на реке Сайма обнаружен разлив нефтепродуктов
За неделю пятеро югорчан подхватили энтеровирусный менингит
Житель Белоярского отдал за картинку снегохода более полумиллиона рублей
Нормы ГТО в Когалыме сдали почти три тысячи горожан