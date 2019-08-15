СЕГОДНЯ 08:59 2019-08-15T08:59:55+03:00

Стала известна программа Кубка мира по лыжероллерам в Ханты-Мансийске. Фото с сайта "ЮграМегаСпорт"

В неё войдут три дисциплины

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Ровно через неделю в Ханты-Мансийске стартует этап Кубка мира по лыжероллерам. Соревнования пройдут в югорской столице с 22 по 25 августа.

По информации «ЮграМегаСпорт», в программу войдут три дисциплины — гонка преследования, спринт и масс-старт. Два первых соревновательных дня – пролог и непосредственно гонка преследования — пройдут в Центре зимних видов спорта имени Филипенко, спринт и масс-старт будут проведены в центральной части Ханты-Мансийска. Вход на соревнования свободный.

Организаторы поделились программой проведения этапа Кубка мира по лыжероллерам в Ханты-Мансийске:

Четверг 22 августа Центр зимних видов спорта им.А.В.Филипенко 14:50 Церемония открытия 15:00 Пролог (свободный стиль), стартуют Юниорки 5 км, Женщины 5 км 16:20 Пролог (свободный стиль), стартуют Юниоры 7,5 км, Мужчины 7,5 км

Пятница 23 августа Центр зимних видов спорта им.А.В.Филипенко 15:00 Гонка преследования (классический стиль), стартуют Юниорки 11.25 км, Женщины 11.25 км 16:00 Гонка преследования (классический стиль), стартуют Юниоры 15 км, Мужчины (2х7,5 км)

Суббота 24 августа Центральная площадь Ханты-Мансийска 16:00 Спринт Квалификация: Юниорки, Женщины, Юниоры, Мужчины (интервал 15 сек.) 17:30 Спринт четвертьфинал (1-16 по квалификации, 4 спортсмена в каждом забеге) Юниорки, Женщины, Юниоры, Мужчины 18:00 Полуфиналы: Юниорки, Женщины, Юниоры, Мужчины 18:20 Финалы: Юниорки, Женщины, Юниоры, Мужчины

Воскресенье 25 августа Центральная площадь Ханты-Мансийска 11:00 Масс-старт 15 км (свободный стиль), Юниорки, Женщины (6×2,5 км) 12:00 Масс-старт 20 км (свободный стиль), Юниоры (8×2,5 км) 13:00 Масс-старт 20 км (свободный стиль), Мужчины (8×2,5 км) 14:00 Церемония награждения.

ИСТОЧНИК KP.RU