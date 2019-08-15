В Когалыме сотрудник фирмы выкрал металлолом на 2,5 тысячи рублей

СЕГОДНЯ 08:34 2019-08-15T08:34:23+03:00

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«Кражу века» раскрыли полицейские из Когалыма в минувшие сутки. У одной из фирм пропал металлолом на 2,5 тысячи рублей. Заявление в полицию написал сам руководитель организации.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, в Когалыме руководитель одного из обществ с ограниченной ответственностью обратился с заявлением о краже лома. Установлено, что 39-летний сотрудник этой же компании, находясь на территории предприятия по улице Центральная, похитил лом чёрного металла на общую стоимость более 2500 рублей. Возбуждено уголовное дело. В отношении нарушителя избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В Югре за прошедшие сутки раскрыты пять ранее зарегистрированных преступлений: причинение вреда здоровью, сбыт наркотиков и три кражи.

ИСТОЧНИК KP.RU