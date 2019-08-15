СЕГОДНЯ 08:08 2019-08-15T08:08:58+03:00

На трассе в Нефтеюганском районе насмерть разбился молодой водитель «Тойоты». Фото с сайта администрации Госавтоинспекции ХМАО-Югре

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Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло утром на 692 км автодороги «Тюмень – Ханты-Мансийск» в Нефтеюганском районе. Столкнусь «Мазда», под управлением 61-летнего водителя, «Тойота», под управлением 21-летнего водителя.

В результате дорожно-транспортного происшествия погиб пассажир автомобиля «Тойота», а оба водителя и двое 52-летних пассажиров автомобиля «Тойота».

Фото с сайта администрации Госавтоинспекции ХМАО-Югре

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия, в которых один человек погиб и шесть получили ранения. Задержано семь водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, семь – за отказ от медицинского освидетельствования и один – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 26 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

Добавим, что 14 августа также на трасе в Нефтеюганском районе в тройном ДТП погибли два человека и пострадали трое.

ИСТОЧНИК KP.RU