2019-08-15T08:08:58+03:00
Происшествия

На трассе в Нефтеюганском районе насмерть разбился молодой водитель «Тойоты»

Его пассажиры получили травмы различной степени тяжести
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
На трассе в Нефтеюганском районе насмерть разбился молодой водитель «Тойоты». Фото с сайта администрации Госавтоинспекции ХМАО-ЮгреНа трассе в Нефтеюганском районе насмерть разбился молодой водитель «Тойоты». Фото с сайта администрации Госавтоинспекции ХМАО-Югре
Изменить размер текста:

Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло утром на 692 км автодороги «Тюмень – Ханты-Мансийск» в Нефтеюганском районе. Столкнусь «Мазда», под управлением 61-летнего водителя, «Тойота», под управлением 21-летнего водителя.

В результате дорожно-транспортного происшествия погиб пассажир автомобиля «Тойота», а оба водителя и двое 52-летних пассажиров автомобиля «Тойота».

Фото с сайта администрации Госавтоинспекции ХМАО-Югре

Фото с сайта администрации Госавтоинспекции ХМАО-Югре

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия, в которых один человек погиб и шесть получили ранения. Задержано семь водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, семь – за отказ от медицинского освидетельствования и один – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 26 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

Добавим, что 14 августа также на трасе в Нефтеюганском районе в тройном ДТП погибли два человека и пострадали трое.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Урае скоро начнется строительство нового корпуса больницы
Условный срок дали жительнице Лангепаса за «приют» шести россиян
В Нижневартовске сутки ищут девочку
Проект создания комплекса по металлообработке под Сургутом перешёл в стадию реализации
Житель Лянтора за неполученные интим-услуги отдал 60 тысяч рублей
Югорчанка заподозрила цыганку в похищении ребёнка
В тюрьму на десять лет отправили сургутянина за 200 грамм наркотиков
Югра встала на 11 место по уровню защищенности потребителей
В Нижневартовске проверяют детские площадки
Опыт развития гражданского общества в Югре растиражируют по всей стране
Следователи возбудили уголовное дело по факту падения детей в шахту дома в Сургуте
Стала известна программа Кубка мира по лыжероллерам в Ханты-Мансийске
В Когалыме сотрудник фирмы выкрал металлолом на 2,5 тысячи рублей
На реке Сайма в Сургуте почти избавились от нефтяного пятна
В Нефтеюганске за взятку задержали полицейского
В Сургуте двое мальчиков получили множество переломов, упав в вентиляционную шахту
Погода в Югре 15 августа: солнечно и тепло
На Интернациональной в Нижневартовске автобусы вновь меняют маршрут движения
Сургутянина задержали за кражу печи с дачи
Когалымчанам за парковки на газоне грозят крупные штрафы
В Сургуте на реке Сайма обнаружен разлив нефтепродуктов
За неделю пятеро югорчан подхватили энтеровирусный менингит
Житель Белоярского отдал за картинку снегохода более полумиллиона рублей
Нормы ГТО в Когалыме сдали почти три тысячи горожан