В Нефтеюганске за взятку задержали полицейского

СЕГОДНЯ 07:55 2019-08-15T07:55:50+03:00

Он будет уволен со службы

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Накануне сотрудниками службы собственной безопасности УМВД России по ХМАО - Югре выявлен дознаватель из Нефтеюганского района, который требовал взятку от лица, проходящего по уголовному делу. Полицейский обещал оказать содействие в назначении приговором суда наказания, не связанного с лишением свободы.

В момент получения денег полицейский был задержан коллегами и сотрудникмаи следственного комитета Югры.

В настоящее время сотрудник полиции отстранен от исполнения служебных обязанностей и будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. В отношении непосредственного руководителя будут приняты самые жесткие меры дисциплинарного характера.

ИСТОЧНИК KP.RU