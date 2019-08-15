СЕГОДНЯ 07:51 2019-08-15T07:51:32+03:00

В Сургуте двое мальчиков получили множество переломов, упав в вентиляционную шахту. Фото из соцсети ВКонтакте

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Инцидент с детьми в Сургуте произошёл накануне вечером в жилом комплексе «Возрождение».. Двое мальчишек семи и десяти лет около девяти вечера упали в вентялиционную шахту многоэтажного дома.

Спасатели достали детей и с многочисленными травмами передали их бригаде «скорой». Врачи реанимационной госпитализировали детей в больницу в тяжелом состоянии. У них множество переломов.

За спасательной операцией наблюдал заместитель главы города Сургута Алексей Жердев. Известно, что на данном объекте велись ремонтные работы. По предварительным данным, глубина шахты около 10 метров. В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU