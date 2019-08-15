СЕГОДНЯ 07:00 2019-08-15T07:00:17+03:00

Погода в Югре 15 августа: солнечно и тепло Фото: Татьяна Коркина

Изменить размер текста: A A

В четверг 15 августа в Ханты-Мансийском автономном округе переменная облачность. Местами небольшой дождь. Утром в отдельных районах туман. Ветер восточный, юго-восточный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +23,+28 градусов, местами +14,+19 градусов.

В Ханты-Мансийске переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +24,+26 градусов.

В Сургуте ясная погода и без осадков. Ветер восточный, юго-восточный, северный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха днём +19, +24 градусов.

В Нижневартовске в основном ясно, днём переменная облачность, кратковременный дождь. Ветер северо-восточный, восточный, юго-восточный 2-8 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +20, +24 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU