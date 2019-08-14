2019-08-14T15:50:32+03:00
Общество

На Интернациональной в Нижневартовске автобусы вновь меняют маршрут движения

Горожан просят относиться с пониманием к ситуации
Алена Кульмухаметова
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На Интернациональной в Нижневартовске автобусы вновь меняют маршрут движения. Фото с сайта администрации города НижневартовскНа Интернациональной в Нижневартовске автобусы вновь меняют маршрут движения. Фото с сайта администрации города Нижневартовск
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В связи с ремонтными работами на улице Интернациональной с 15 августа и до окончания работ изменится схема движения общественного транспорта.

Автобусы поедут по следующим маршрутам:

- №6 (6к): ул. Маршала Жукова – ул. Северная – Железнодорожный вокзал (в прямом направлении);

- №7: ул. Северная - ул. Чапаева – далее - по маршруту (в прямом направлении);

- №13 (13к): ул. Интернациональная – ул. Северная – ул. Чапаева – ул. Интернациональная – далее - по маршруту (в обратном направлении);

- №15: ул. Северная – Железнодорожный вокзал (в прямом направлении);

- №16: ул. Интернациональная – ул. Северная – ул. Чапаева – далее - по маршруту (в обратном направлении);

- №17к: ул. Интернациональная – ул. Северная – ул. Чапаева – далее - по маршруту (в обратном направлении);

- №24: ул. Северная – ул. Чапаева – далее - по маршруту (в обратном направлении);

- №32: ул. Интернациональная – ул. Северная – ул. Чапаева – ул. Интернациональная и далее - по маршруту (в прямом направлении).

ИСТОЧНИК KP.RU

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