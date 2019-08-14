На Интернациональной в Нижневартовске автобусы вновь меняют маршрут движения
В связи с ремонтными работами на улице Интернациональной с 15 августа и до окончания работ изменится схема движения общественного транспорта.
Автобусы поедут по следующим маршрутам:
- №6 (6к): ул. Маршала Жукова – ул. Северная – Железнодорожный вокзал (в прямом направлении);
- №7: ул. Северная - ул. Чапаева – далее - по маршруту (в прямом направлении);
- №13 (13к): ул. Интернациональная – ул. Северная – ул. Чапаева – ул. Интернациональная – далее - по маршруту (в обратном направлении);
- №15: ул. Северная – Железнодорожный вокзал (в прямом направлении);
- №16: ул. Интернациональная – ул. Северная – ул. Чапаева – далее - по маршруту (в обратном направлении);
- №17к: ул. Интернациональная – ул. Северная – ул. Чапаева – далее - по маршруту (в обратном направлении);
- №24: ул. Северная – ул. Чапаева – далее - по маршруту (в обратном направлении);
- №32: ул. Интернациональная – ул. Северная – ул. Чапаева – ул. Интернациональная и далее - по маршруту (в прямом направлении).
ИСТОЧНИК KP.RU