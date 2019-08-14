Сургутянина задержали за кражу печи с дачи

СЕГОДНЯ 15:33 2019-08-14T15:33:50+03:00

Мужчина был уверен, что она заброшенная

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Накануне полицейскими Сургутского района раскрыта ранее совершенная кража.

В конце июля в дежурную часть полиции Сургутского района обратился житель посёлка Белый Яр с заявлением о краже имущества с дачного участка на сумму более 15 тысяч рублей.

Оперативники установили 27-летнего подозреваемого. Как пояснил молодой человек, прогуливаясь ранее мимо дачного участка, он заметил, что там долгое время никого не было. Нарушитель пробрался на участок и похитил из бани металлическую печь и инструменты, которые вывез на заказанной ранее машине.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

На данный момент фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU