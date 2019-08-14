2019-08-14T15:33:50+03:00
Происшествия

Сургутянина задержали за кражу печи с дачи

Мужчина был уверен, что она заброшенная
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Сургутянина задержали за кражу печи с дачиСургутянина задержали за кражу печи с дачиФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

Накануне полицейскими Сургутского района раскрыта ранее совершенная кража.

В конце июля в дежурную часть полиции Сургутского района обратился житель посёлка Белый Яр с заявлением о краже имущества с дачного участка на сумму более 15 тысяч рублей.

Оперативники установили 27-летнего подозреваемого. Как пояснил молодой человек, прогуливаясь ранее мимо дачного участка, он заметил, что там долгое время никого не было. Нарушитель пробрался на участок и похитил из бани металлическую печь и инструменты, которые вывез на заказанной ранее машине.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

На данный момент фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Интернациональной в Нижневартовске автобусы вновь меняют маршрут движения
Когалымчанам за парковки на газоне грозят крупные штрафы
В Сургуте на реке Сайма обнаружен разлив нефтепродуктов
За неделю пятеро югорчан подхватили энтеровирусный менингит
Житель Белоярского отдал за картинку снегохода более полумиллиона рублей
Нормы ГТО в Когалыме сдали почти три тысячи горожан
В предстоящую неделю в Югре погода будет тёплой
В Сургуте стартуют ярмарки местных производителей
Директор магазина доверил новичку банковскую карту и не дождался денег и посыльного
Сбербанк профинансировал строительство третьей очереди жилого района «Преображенский»
В Сургутском районе обсудили вопросы поддержки коренных народов севера
Этнографичейский музей Лянтора включён в топ-12 лучших мест в России для летнего посещения
Природнадзор Югры попросил жителей округа не запускать в небо воздушные шары
Реконструкция городского пляжа началась в Когалыме
В Нижневартовске улицу Интернациональная закрывают для движения транспорта
В Когалыме высадили барбарис, снежноягодник и пузыреплодник
Вартовчанин на плече вынес мужчину из горящего дома
В Сургуте полиция вычислила наркодилера, который продал горожанину гашиш
В Ханты-Мансийске общественники проверят в магазинах молочные продукты
Житель Нефтеюганска за проданную бутылку водки получил штраф
С вопросами к членам совета по правам человека обратились 274 жителя Югры
Экс-сотрудника банка из Нижневартовска судят за мошенничество
С начала навигации в Югре штрафы получили более 400 владельцев маломерных судов
Сургутянка перевела 800 тысяч рублей неизвестным, чтобы спасти их от мошенников
За минувшие сутки в Югре в семи ДТП пострадали 10 человек. Есть погибшие
В Югре на поддержку семей при рождении детей за семь месяцев освоили 3,7 миллиарда рублей