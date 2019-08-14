В Сургуте на реке Сайма обнаружен разлив нефтепродуктов
Разлив нефтепродуктов на реке Сайма в районе ИКЦ «Старый Сургут» обнаружен сегодня утром. Оперативно начаты работы по сбору и утилизации пятна, опасности для человека и животного мира нет.
Как сообщили в администрации города Сургут, общая площадь разлива составила около двух тысяч квадратных метров. Силами Сургутского спасательного центра совместно с управлением по природопользованию и экологии города оперативно начаты мероприятия по сбору и утилизации нефтепродукта. Причины загрязнения сейчас устанавливаются. По предварительной информации, нефтепродукты попали в реку через ливневую канализацию. Еще одной из возможных причин мог стать открытый слив отходов в реку.
На месте работают сотрудники управления ГОЧС, спасательного центра и правоохранительных органов. Установлены боновые ограждения, которые препятствуют разливу нефтепродукта, идёт ликвидация пятна, затем будет выполнена механизированная уборка загрязненного участка и прибрежной территории.
Ликвидацией занимается оперативная группа Сургутского спасательного центра из 16 человек. Фракцию засыпят сорбентом, который впитывает нефтепродукты.
- По предварительной информации, последствия планируют устранить до пятницы. Одновременно идёт поиск виновных лиц, – сообщил заместитель главы города Алексей Жердев.
Виновному грозит административное наказание. Сумма штрафа варьируется в зависимости от того, кто совершил правонарушение. Если будет установлен ущерб для флоры и фауны, администрация города обратится в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU