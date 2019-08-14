2019-08-14T14:53:14+03:00
Происшествия

В Сургуте на реке Сайма обнаружен разлив нефтепродуктов

Идут работы по утилизации нефтяного пятна
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
В Сургуте на реке Сайма обнаружен разлив нефтепродуктов. Фото с сайта администрации города СургутаВ Сургуте на реке Сайма обнаружен разлив нефтепродуктов. Фото с сайта администрации города Сургута
Изменить размер текста:

Разлив нефтепродуктов на реке Сайма в районе ИКЦ «Старый Сургут» обнаружен сегодня утром. Оперативно начаты работы по сбору и утилизации пятна, опасности для человека и животного мира нет.

Как сообщили в администрации города Сургут, общая площадь разлива составила около двух тысяч квадратных метров. Силами Сургутского спасательного центра совместно с управлением по природопользованию и экологии города оперативно начаты мероприятия по сбору и утилизации нефтепродукта. Причины загрязнения сейчас устанавливаются. По предварительной информации, нефтепродукты попали в реку через ливневую канализацию. Еще одной из возможных причин мог стать открытый слив отходов в реку.

На месте работают сотрудники управления ГОЧС, спасательного центра и правоохранительных органов. Установлены боновые ограждения, которые препятствуют разливу нефтепродукта, идёт ликвидация пятна, затем будет выполнена механизированная уборка загрязненного участка и прибрежной территории.

Ликвидацией занимается оперативная группа Сургутского спасательного центра из 16 человек. Фракцию засыпят сорбентом, который впитывает нефтепродукты.

- По предварительной информации, последствия планируют устранить до пятницы. Одновременно идёт поиск виновных лиц, – сообщил заместитель главы города Алексей Жердев.

Виновному грозит административное наказание. Сумма штрафа варьируется в зависимости от того, кто совершил правонарушение. Если будет установлен ущерб для флоры и фауны, администрация города обратится в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Интернациональной в Нижневартовске автобусы вновь меняют маршрут движения
Сургутянина задержали за кражу печи с дачи
Когалымчанам за парковки на газоне грозят крупные штрафы
За неделю пятеро югорчан подхватили энтеровирусный менингит
Житель Белоярского отдал за картинку снегохода более полумиллиона рублей
Нормы ГТО в Когалыме сдали почти три тысячи горожан
В предстоящую неделю в Югре погода будет тёплой
В Сургуте стартуют ярмарки местных производителей
Директор магазина доверил новичку банковскую карту и не дождался денег и посыльного
Сбербанк профинансировал строительство третьей очереди жилого района «Преображенский»
В Сургутском районе обсудили вопросы поддержки коренных народов севера
Этнографичейский музей Лянтора включён в топ-12 лучших мест в России для летнего посещения
Природнадзор Югры попросил жителей округа не запускать в небо воздушные шары
Реконструкция городского пляжа началась в Когалыме
В Нижневартовске улицу Интернациональная закрывают для движения транспорта
В Когалыме высадили барбарис, снежноягодник и пузыреплодник
Вартовчанин на плече вынес мужчину из горящего дома
В Сургуте полиция вычислила наркодилера, который продал горожанину гашиш
В Ханты-Мансийске общественники проверят в магазинах молочные продукты
Житель Нефтеюганска за проданную бутылку водки получил штраф
С вопросами к членам совета по правам человека обратились 274 жителя Югры
Экс-сотрудника банка из Нижневартовска судят за мошенничество
С начала навигации в Югре штрафы получили более 400 владельцев маломерных судов
Сургутянка перевела 800 тысяч рублей неизвестным, чтобы спасти их от мошенников
За минувшие сутки в Югре в семи ДТП пострадали 10 человек. Есть погибшие
В Югре на поддержку семей при рождении детей за семь месяцев освоили 3,7 миллиарда рублей