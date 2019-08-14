За неделю пятеро югорчан подхватили энтеровирусный менингит

СЕГОДНЯ 14:43 2019-08-14T14:43:27+03:00

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Всего за неделю в Югре по первичным диагнозам зарегистрировано 78 случаев энтеровирусной инфекции. Энтеровирусных менингитов зарегистрировано пять случаев. Об этом сообщает Роспотребнадзор ХМАО.

По словам специалистов, наибольшие показатели заболеваемости отмечаются в городах Сургут, Ханты-Мансийск и Нижневартовск. Наибольшая заболеваемость отмечается у детей до трёх лет.

Также регистрируются групповые очаги в детсадах в Ханты-Мансийске и Сургуте.

В настоящий момент, на фоне сезонного подъема энтеровирусной инфекции, основными направлениями работы по профилактике энтеровирусной инфекции является недопущение распространения ЭВИ в организованных коллективах: в летних оздоровительных учреждениях, детских дошкольных учреждениях и отделениях стационаров медицинских учреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU