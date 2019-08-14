За неделю пятеро югорчан подхватили энтеровирусный менингит
Всего за неделю в Югре по первичным диагнозам зарегистрировано 78 случаев энтеровирусной инфекции. Энтеровирусных менингитов зарегистрировано пять случаев. Об этом сообщает Роспотребнадзор ХМАО.
По словам специалистов, наибольшие показатели заболеваемости отмечаются в городах Сургут, Ханты-Мансийск и Нижневартовск. Наибольшая заболеваемость отмечается у детей до трёх лет.
Также регистрируются групповые очаги в детсадах в Ханты-Мансийске и Сургуте.
В настоящий момент, на фоне сезонного подъема энтеровирусной инфекции, основными направлениями работы по профилактике энтеровирусной инфекции является недопущение распространения ЭВИ в организованных коллективах: в летних оздоровительных учреждениях, детских дошкольных учреждениях и отделениях стационаров медицинских учреждений.
ИСТОЧНИК KP.RU