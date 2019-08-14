СЕГОДНЯ 14:35 2019-08-14T14:35:15+03:00

Житель Белоярского отдал за картинку снегохода более полумиллиона рублей. Фото с сайта pixabay.com

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Погоня за дешевизной сыграла злую шутку с жителем Белоярского района. Мужчина перевёл деньги неизвестным за картинку снегохода.

Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, в июле в дежурную полиции Белоярского района обратился 45-летний житель района с заявлением о совершении в отношении него мошенничества.

Заявитель рассказал, что нашёл в Интернете сайт компанию, которая находится в Санкт-Петербурге и реализует продажу снегоходов с хорошими скидками. Созвонившись с менеджером, пострадавший обговорил детали сделки и попросил направить по электронной почте характеристики спецтехники. Ознакомившись с предлагаемой моделью снегохода, мужчина быстро оформил заказ и перевел на указанный лицевой счет лже-компании 711 850 рублей.

Спустя два дня, заявитель предпринял попытку связаться с менеджером, но его сотовый телефон до настоящего времени заблокирован.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU