СЕГОДНЯ 13:58 2019-08-14T13:59:22+03:00

Нормы ГТО в Когалыме сдали почти три тысячи горожан. Фото с сайта администрации города Когалым

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Когалым отметил День физкультурника динамично и интересно. Первыми открыли праздник спортсмены на роликах и лыжеролллерах, совершив забег по трассе лыжной базы «Снежинка». Там же состоялся турнир по пляжному волейболу.

По информации администрации города, торжественное мероприятие прошло на территории Дворца спорта. Одним из значимых событий на территории «Дворца спорта» стало открытие новой спортивной площадки с турниковым комплексом.

После зажигательной «Зарядки чемпионов» и показательных выступлений воспитанников отделения самбо Дворца спорта ребята тут же устремились осваивать новую спортплощадку, после чего смогли помериться силами в эстафете, игре дартс и кибер-спорте. Представители старшего поколения соревновались в волейбол и футбол.

Также все желающие могли сдать нормативы ВФСК «ГТО». Напомним, что количество обладателей значка ГТО в городе приближается к трем тысячам.

ИСТОЧНИК KP.RU