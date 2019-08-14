2019-08-14T13:46:40+03:00
Общество

В предстоящую неделю в Югре погода будет тёплой

Синоптики обещают дожди
Алена Кульмухаметова
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В предстоящую неделю в Югре погода будет тёплойВ предстоящую неделю в Югре погода будет тёплойФото: Татьяна Коркина
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Лето в Ханты-Мансийском автономном округе продолжается. Ближайшую неделю августа югорчан ждёт тёплая погода и дожди.

По данным территориального центра анализа и прогноза угроз безопасности жизнедеятельности учреждения «Центроспас-Югория», опасных явлений погоды в предстоящем периоде не ожидается. С 15 по 21 августа в Югре прогнозируется теплая погода, местами небольшой и умеренный дождь. Преобладающая температура воздуха ночью +10 +15 градусов; днем +19, +24 градусов, на востоке до +2 градусов.

Югорчан также предупреждают о ежедневных грозах. При грозе возможно усиление ветра до 13-17 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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