В Сургуте стартуют ярмарки местных производителей
Уже в эту пятницу, 16 августа, сургутяне смогут продегустировать бездрожжевой хлеб, сыры и различные изделия из птицы и мяса, сделанные в Сургуте. По сообщению городской администрации, на площадке торговой сети «Лента» стартует серия ярмарок с товарами местных производителей.
Отметим, что сургутская продукция уже не первый год завоевывает сердца граждан и радует качественной и вкусной продукцией. Ярмарка состоится с 14.00 до 20.00 на улице 30 лет Победы, 74. Горожане могут поделиться новостью под хештегом #СделановСургуте.
Добавим, что в Югре на полках сетевых магазинов увеличивается доля товаров, произведённых в Ханты-Мансийском автономном округе. Со временем, этот процент будет расти.
ИСТОЧНИК KP.RU