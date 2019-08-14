В Сургуте стартуют ярмарки местных производителей

СЕГОДНЯ 12:58 2019-08-14T13:03:52+03:00

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Уже в эту пятницу, 16 августа, сургутяне смогут продегустировать бездрожжевой хлеб, сыры и различные изделия из птицы и мяса, сделанные в Сургуте. По сообщению городской администрации, на площадке торговой сети «Лента» стартует серия ярмарок с товарами местных производителей.

Отметим, что сургутская продукция уже не первый год завоевывает сердца граждан и радует качественной и вкусной продукцией. Ярмарка состоится с 14.00 до 20.00 на улице 30 лет Победы, 74. Горожане могут поделиться новостью под хештегом #СделановСургуте.

Добавим, что в Югре на полках сетевых магазинов увеличивается доля товаров, произведённых в Ханты-Мансийском автономном округе. Со временем, этот процент будет расти.

ИСТОЧНИК KP.RU