2019-08-14T13:03:52+03:00
Общество

В Сургуте стартуют ярмарки местных производителей

Горожане могут закупаться качественными продуктами
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
В Сургуте стартуют ярмарки местных производителей. Фото с сайта pixabay.comВ Сургуте стартуют ярмарки местных производителей. Фото с сайта pixabay.com
Изменить размер текста:

Уже в эту пятницу, 16 августа, сургутяне смогут продегустировать бездрожжевой хлеб, сыры и различные изделия из птицы и мяса, сделанные в Сургуте. По сообщению городской администрации, на площадке торговой сети «Лента» стартует серия ярмарок с товарами местных производителей.

Отметим, что сургутская продукция уже не первый год завоевывает сердца граждан и радует качественной и вкусной продукцией. Ярмарка состоится с 14.00 до 20.00 на улице 30 лет Победы, 74. Горожане могут поделиться новостью под хештегом #СделановСургуте.

Добавим, что в Югре на полках сетевых магазинов увеличивается доля товаров, произведённых в Ханты-Мансийском автономном округе. Со временем, этот процент будет расти.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Директор магазина доверил новичку банковскую карту и не дождался денег и посыльного
Сбербанк профинансировал строительство третьей очереди жилого района «Преображенский»
В Сургутском районе обсудили вопросы поддержки коренных народов севера
Этнографичейский музей Лянтора включён в топ-12 лучших мест в России для летнего посещения
Природнадзор Югры попросил жителей округа не запускать в небо воздушные шары
Реконструкция городского пляжа началась в Когалыме
В Нижневартовске улицу Интернациональная закрывают для движения транспорта
В Когалыме высадили барбарис, снежноягодник и пузыреплодник
Вартовчанин на плече вынес мужчину из горящего дома
В Сургуте полиция вычислила наркодилера, который продал горожанину гашиш
В Ханты-Мансийске общественники проверят в магазинах молочные продукты
Житель Нефтеюганска за проданную бутылку водки получил штраф
С вопросами к членам совета по правам человека обратились 274 жителя Югры
Экс-сотрудника банка из Нижневартовска судят за мошенничество
С начала навигации в Югре штрафы получили более 400 владельцев маломерных судов
Сургутянка перевела 800 тысяч рублей неизвестным, чтобы спасти их от мошенников
За минувшие сутки в Югре в семи ДТП пострадали 10 человек. Есть погибшие
В Югре на поддержку семей при рождении детей за семь месяцев освоили 3,7 миллиарда рублей