2019-08-14T12:52:46+03:00
Происшествия

Директор магазина доверил новичку банковскую карту и не дождался денег и посыльного

Молодой человек закутил
Алена Кульмухаметова
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Директор магазина доверил новичку банковскую карту и не дождался денег и посыльногоДиректор магазина доверил новичку банковскую карту и не дождался денег и посыльногоФото: Татьяна Коркина
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Купил алкоголь и продукты питания на 70 тысяч чужих рублей житель города Покачи. Банковскую карту ему доверил работодатель.

Накануне, сотрудниками полиции Сургута установлено, что в один из сетевых магазинов разливного пива устроился 27-летний уроженец города Покачи. В середине июля директор торговой точки дал поручение новому работнику снять с банковской карты деньги для оплаты товара, поступившего в магазин.

Менеджер по продаже отправился к одному из банкоматов, расположенному по улице Энгельса, где снял 70 тысяч рублей с карты руководителя, после чего на работу не вернулся. Деньги мужчина потратил на покупку продуктов питания и алкогольных напитков.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ранее 27-летний мужчина не привлекался к административной и уголовной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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