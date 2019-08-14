СЕГОДНЯ 12:52 2019-08-14T12:52:46+03:00

Директор магазина доверил новичку банковскую карту и не дождался денег и посыльного Фото: Татьяна Коркина

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Купил алкоголь и продукты питания на 70 тысяч чужих рублей житель города Покачи. Банковскую карту ему доверил работодатель.

Накануне, сотрудниками полиции Сургута установлено, что в один из сетевых магазинов разливного пива устроился 27-летний уроженец города Покачи. В середине июля директор торговой точки дал поручение новому работнику снять с банковской карты деньги для оплаты товара, поступившего в магазин.

Менеджер по продаже отправился к одному из банкоматов, расположенному по улице Энгельса, где снял 70 тысяч рублей с карты руководителя, после чего на работу не вернулся. Деньги мужчина потратил на покупку продуктов питания и алкогольных напитков.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ранее 27-летний мужчина не привлекался к административной и уголовной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU