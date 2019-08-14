Директор магазина доверил новичку банковскую карту и не дождался денег и посыльного
Купил алкоголь и продукты питания на 70 тысяч чужих рублей житель города Покачи. Банковскую карту ему доверил работодатель.
Накануне, сотрудниками полиции Сургута установлено, что в один из сетевых магазинов разливного пива устроился 27-летний уроженец города Покачи. В середине июля директор торговой точки дал поручение новому работнику снять с банковской карты деньги для оплаты товара, поступившего в магазин.
Менеджер по продаже отправился к одному из банкоматов, расположенному по улице Энгельса, где снял 70 тысяч рублей с карты руководителя, после чего на работу не вернулся. Деньги мужчина потратил на покупку продуктов питания и алкогольных напитков.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ранее 27-летний мужчина не привлекался к административной и уголовной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU