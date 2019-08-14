Сбербанк профинансировал строительство третьей очереди жилого района «Преображенский»

СЕГОДНЯ 12:45 2019-08-14T12:45:52+03:00

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Сбербанк профинансировал третью очередь жилого района «Преображенский» в Тюмени. Размер инвестиций, предоставленных группе компаний «ЭНКО», составил более 1,1 млрд рублей. Сделка оформлена с использованием счетов эскроу и инструментов хеджирования процентного риска ключевой ставки Банка России.

- Очередная сделка по финансированию третьей очереди жилого района «Преображенский» в Тюмени является продолжением успешного и долгосрочного сотрудничества банка с группой компаний «ЭНКО» в сфере девелопмента. Сделка оформлена по новому законодательству, вступившему в силу с 1 июля 2019 года. Покупатели жилья будут вносить плату на счета эскроу, денежные средства на которых будут храниться до завершения строительства. Строительная компания сможет их получить только после ввода дома в эксплуатацию и оформления первого права собственности. А использование инструментов хеджирования позволит защитить компанию от возможного роста ключевой ставки, - отметил управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Владислав Шиленко.

Жилой район «Преображенский» располагается между Московским и Червишевским трактами в районе улиц Закалужская-Губернская-Протозанова. На сегодняшний день первая и вторая очереди жилого района «Преображенский» полностью заселены. Третья очередь проекта будет достроена к 2023 году. Сдача четвертой очереди запланирован на 4 квартал 2019 года. В каждом дворе много зелени, лавочки, спортивные и детские площадки, тренажеры и пешеходные дорожки из брусчатки, зоны отдыха и большое количество парковочных мест.

ИСТОЧНИК KP.RU