В Сургутском районе обсудили вопросы поддержки коренных народов севера

СЕГОДНЯ 12:41 2019-08-14T12:41:04+03:00

Один из них - трудоустройство

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В рамках 32-го выездного заседания Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека в деревне Русскинская Сургутского района состоялся круглый стол по вопросам поддержки коренных малочисленных народов Югры.

В ходе беседы были озвучены основные проблемные моменты, с которыми сталкиваются сегодня ханты, манси и ненцы в регионе.

Прежде всего среди главных вызовов современности стоит задача сохранить численность населения коренных народов. В ходе совещания обсудили внедрение IT-технологий с целью медицинского обеспечения коренных жителей, проживающих на стойбищах или в отдалённых поселениях. Как отметил заместитель губернатора Югры Алексей Забозлаев, уже сейчас многие идеи, реализованные в регионе, берут за основу другие субъекты страны. Например, наш проект IT-стойбище один из таких.

Необходимость сохранения родного языка, топонимика этих народов должна быть отражена в географических названиях, наименованиях и более широко распространена в Югре – отметили единогласно присутствующие. Федеральный эксперт Андрей Бабушкин привел данные статистики, которые подтверждают, что каждую неделю в мире исчезает по 1 языку.

Еремей Айпин обратил внимание федеральных экспертов на вопросы трудозанятости коренных народов.

ИСТОЧНИК KP.RU