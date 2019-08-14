СЕГОДНЯ 11:57 2019-08-14T11:57:49+03:00

Этнографичейский музей Лянтора включён в топ-12 лучших мест в России для летнего посещения. Фото из соцсети ВКонтакте

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Министерство культуры России составило список из 12 музейных комплексов, которые просто созданы для того, чтобы насладиться их экспозициями летом. Вместе к крупнейшими музеями Югры, Якутии, Волгоградской, Иркутской областей, Пермского края, Чувашии и Забайкалья в нём оказался и хантыйский этнографический музей из Лянтора.

Сотрудники музея рассказывают о самобытном народе, чье родовое угодье когда-то находилось в пределах той территории, где сейчас расположились экспозиции под открытым небом. Это пимские ханты.

Минкульт сообщает, что музей создавался при участии представителей коренного населения. Нынче в учреждении культуры поддерживаются исконные праздники и обряды: «Теперь в Лянторе отмечают День трясогузки (праздник начала лета), проводят свадебный обряд «Эйверне» («Вместе») и обряд поклонения водяному духу».

Отметим, что Лянторский этнографический музей состоит из стационарных выставок в помещениях и на улице. Первые расскажут о быте ханты: одежде, домашней утвари, орудиях для ловли рыбы и охоты. Вторые дадут представления о хантыйских постройках. Кроме того, коллекция предметов выставки включила богатую таксидермическую экспозицию.

ИСТОЧНИК KP.RU