2019-08-14T11:34:28+03:00
Общество

Природнадзор Югры попросил жителей округа не запускать в небо воздушные шары

Улетевший шар становится ядовитым отходом второго класса опасности
Алена Кульмухаметова
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Природнадзор Югры попросил жителей округа не запускать в небо воздушные шары. Фото с сайта администрации СургутаПрироднадзор Югры попросил жителей округа не запускать в небо воздушные шары. Фото с сайта администрации Сургута
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Скоро в Ханты-Мансийском автономном округе пройдут торжественные линейки ко Дню знаний. Природнадзор Югры рекомендуют ограничить запуск воздушных шаров, светошаров и небесных фонариков во время праздничных мероприятий, поскольку это наносит вред окружающей среде. К предложению ведомства присоединяется Сургут.

По словам начальника управления по природопользованию и экологии Сургута Семёна Бондаренко, улетевший шар становится ядовитым отходом второго класса опасности. Латекс, из которого производят воздушные шары, разлагается в течение многих лет. Животные нередко принимают его за пищу, а птицы путаются в привязанных веревках и лентах, что приводит их к гибели.

Серьезную опасность также несут и небесные фонарики. Их проволочный каркас представляет угрозу для мелких животных, которые могут попасть в них, как в ловушку. По данным МСЧ, из-за запуска небесных фонариков не раз случались пожары.

ИСТОЧНИК KP.RU

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