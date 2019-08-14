Реконструкция городского пляжа началась в Когалыме

СЕГОДНЯ 10:56 2019-08-14T10:56:27+03:00

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В Когалыме началась реконструкция городского пляжа. Создание рекреационной зоны «Пляж 60 параллели» позволит сформировать востребованную площадку для семейного отдыха и проведения массовых развлекательных мероприятий.

Как сообщили в городской администрации, Проектом охвачены интересы всех групп населения. Для детей будут устроены зоны сезонных водных аттракционов, современного игрового комплекса. Для старшей возрастной группы будут оборудованы территории как для тихого, так и для активного отдыха. Отличительной чертой пляжа станет возможность его круглогодичного использования.

Площадь участка составляет 32 тысячи квадратных метров, больше половины территории будет отведено под площадки с твердым покрытием, на которых будут размещены малые архитектурные формы, спортивные тренажеры. Территория озеленения составит более двух тысяч квадратных метров.

По данным управления капитального строительства, все работы по реконструкции объекта разделены на два этапа. В этом году планируется провести подготовительные работы, устройство покрытия площадок, проездов и тротуаров из асфальтобетона и тротуарной плитки, прокладку инженерных сетей и наружного освещения, а в следующем - обустройство.

В настоящее время проводят работы по вертикальной планировке территории в соответствии с проектными высотными отметками, установке бордюрного камня, устройству основания площадок под асфальтирование.

ИСТОЧНИК KP.RU