2019-08-14T10:51:41+03:00
Общество

В Нижневартовске улицу Интернациональная закрывают для движения транспорта

Горожан просят заранее планировать маршрут
Алена Кульмухаметова
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В Нижневартовске улицу Интернациональная закрывают для движения транспорта. Фото с сайта администрации города НижневартовскВ Нижневартовске улицу Интернациональная закрывают для движения транспорта. Фото с сайта администрации города Нижневартовск
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Дорожные ремонтные работы полным ходом идут в Нижневартовске. Ежедневно на разных участках перекрывается улица Интернациональная. Очередное ограничение движение транспорта по улицы введено с 15 августа.

В связи с проведением ремонтных работ по улице Интернациональной (четная сторона) с 15 августа и до окончания работ будет закрыт для движения автотранспорта участок в створе улиц Северная – Нефтяников (с перекрытием перекрестка Интернациональная – Нефтяников).

В случае осадков сроки проведения работ будут перенесены на количество дней с неблагоприятными погодными условиями, сообщает городская администрация.

Жителей города просят с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам, заблаговременно планировать свой маршрут и соблюдать правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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