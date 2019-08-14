В Нижневартовске улицу Интернациональная закрывают для движения транспорта
Дорожные ремонтные работы полным ходом идут в Нижневартовске. Ежедневно на разных участках перекрывается улица Интернациональная. Очередное ограничение движение транспорта по улицы введено с 15 августа.
В связи с проведением ремонтных работ по улице Интернациональной (четная сторона) с 15 августа и до окончания работ будет закрыт для движения автотранспорта участок в створе улиц Северная – Нефтяников (с перекрытием перекрестка Интернациональная – Нефтяников).
В случае осадков сроки проведения работ будут перенесены на количество дней с неблагоприятными погодными условиями, сообщает городская администрация.
Жителей города просят с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам, заблаговременно планировать свой маршрут и соблюдать правила дорожного движения.
ИСТОЧНИК KP.RU