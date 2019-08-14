В Когалыме высадили барбарис, снежноягодник и пузыреплодник
В рамках предстоящего Праздника цветов, который пройдет в Когалыме 18 августа, активными горожанами было высажено более 20 саженцев кустарников.
Как сообщили в администрации Когалыма, акция прошла в Сквере влюбленных. Теперь горожан будут радовать барбарис, снежноягодник, пузыреплодник, спирея японская.
Напомним, что Праздник цветов пройдет в нашем городе впервые. Организатором мероприятия и инициатором выступает НКО «Дослуг» при поддержке Администрации города, муниципальных учреждений и торговых предприятий Когалыма.
Все, кто придет 18 августа в Парк аттракционов, смогут принять участие в игровой и развлекательной программах, флешмобе, увидеть работы лучших флористов Когалыма, Сургута, Лангепаса, Покачей, Мегиона, Нягани и Нефтеюганска, посетить выставку рисунков и фотографий, насладиться концертной программой и поучаствовать в розыгрыше призов.
ИСТОЧНИК KP.RU