СЕГОДНЯ 10:40 2019-08-14T10:40:03+03:00

В Когалыме высадили барбарис, снежноягодник и пузыреплодник. Фото с сайта администрации города Когалым

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В рамках предстоящего Праздника цветов, который пройдет в Когалыме 18 августа, активными горожанами было высажено более 20 саженцев кустарников.

Как сообщили в администрации Когалыма, акция прошла в Сквере влюбленных. Теперь горожан будут радовать барбарис, снежноягодник, пузыреплодник, спирея японская.

Напомним, что Праздник цветов пройдет в нашем городе впервые. Организатором мероприятия и инициатором выступает НКО «Дослуг» при поддержке Администрации города, муниципальных учреждений и торговых предприятий Когалыма.

Все, кто придет 18 августа в Парк аттракционов, смогут принять участие в игровой и развлекательной программах, флешмобе, увидеть работы лучших флористов Когалыма, Сургута, Лангепаса, Покачей, Мегиона, Нягани и Нефтеюганска, посетить выставку рисунков и фотографий, насладиться концертной программой и поучаствовать в розыгрыше призов.

ИСТОЧНИК KP.RU