2019-08-14T10:40:03+03:00
Общество

В Когалыме высадили барбарис, снежноягодник и пузыреплодник

Посадки прошли в Сквере влюбленных
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
В Когалыме высадили барбарис, снежноягодник и пузыреплодник. Фото с сайта администрации города КогалымВ Когалыме высадили барбарис, снежноягодник и пузыреплодник. Фото с сайта администрации города Когалым
Изменить размер текста:

В рамках предстоящего Праздника цветов, который пройдет в Когалыме 18 августа, активными горожанами было высажено более 20 саженцев кустарников.

Как сообщили в администрации Когалыма, акция прошла в Сквере влюбленных. Теперь горожан будут радовать барбарис, снежноягодник, пузыреплодник, спирея японская.

Напомним, что Праздник цветов пройдет в нашем городе впервые. Организатором мероприятия и инициатором выступает НКО «Дослуг» при поддержке Администрации города, муниципальных учреждений и торговых предприятий Когалыма.

Все, кто придет 18 августа в Парк аттракционов, смогут принять участие в игровой и развлекательной программах, флешмобе, увидеть работы лучших флористов Когалыма, Сургута, Лангепаса, Покачей, Мегиона, Нягани и Нефтеюганска, посетить выставку рисунков и фотографий, насладиться концертной программой и поучаствовать в розыгрыше призов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Сургуте стартуют ярмарки местных производителей
Директор магазина доверил новичку банковскую карту и не дождался денег и посыльного
Сбербанк профинансировал строительство третьей очереди жилого района «Преображенский»
В Сургутском районе обсудили вопросы поддержки коренных народов севера
Этнографичейский музей Лянтора включён в топ-12 лучших мест в России для летнего посещения
Природнадзор Югры попросил жителей округа не запускать в небо воздушные шары
Реконструкция городского пляжа началась в Когалыме
В Нижневартовске улицу Интернациональная закрывают для движения транспорта
Вартовчанин на плече вынес мужчину из горящего дома
В Сургуте полиция вычислила наркодилера, который продал горожанину гашиш
В Ханты-Мансийске общественники проверят в магазинах молочные продукты
Житель Нефтеюганска за проданную бутылку водки получил штраф
С вопросами к членам совета по правам человека обратились 274 жителя Югры
Экс-сотрудника банка из Нижневартовска судят за мошенничество
С начала навигации в Югре штрафы получили более 400 владельцев маломерных судов
Сургутянка перевела 800 тысяч рублей неизвестным, чтобы спасти их от мошенников
За минувшие сутки в Югре в семи ДТП пострадали 10 человек. Есть погибшие
В Югре на поддержку семей при рождении детей за семь месяцев освоили 3,7 миллиарда рублей