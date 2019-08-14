2019-08-14T10:31:11+03:00
Общество

Вартовчанин на плече вынес мужчину из горящего дома

Парень отделался порезами [видео]
Алена Кульмухаметова
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Вартовчанин на плече вынес мужчину из горящего дома. Фото с сайта pixabay.comВартовчанин на плече вынес мужчину из горящего дома. Фото с сайта pixabay.com
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Разбил стекло и проник в охваченный дымом старенький дом 25-летний житель посёлка Дивный под Нижневартовском. Полицейские благодарят вартовчанина за мужественный поступок.

Накануне в дежурную часть полиции Нижневартовска поступило сообщение о том, что в поселке Дивный горит частный дом.

По информации МЧС России по ХМАО-Югре, в 03:26 14 августа поступило сообщение о возгорании хозяйственной постройки. Ликвидация открытого горения в 03-56. К тушению пожара от МЧС России привлекались две единицы техники, десять человек личного состава. Причина возгорания устанавливается органами дознания МЧС России.

Во время пожара, выдвинувшись на место, автоинспекторы блокировали подъездные пути к очагу возгорания. Следственно - оперативная группа начала сбор материала по факту. Во время уточнения всех обстоятельств, было выяснено, что житель поселка, проходя мимо горящего дома, зная, что там проживают дедушка с бабушкой, не раздумывая, бросился на помощь. Разбил стекло и проник внутрь.

Как оказалось, старичков в доме не было – они находились на отдыха, зато в одной из комнат был обнаружен их родственник. Набросив мужчину себе на плечи, парень вытащил его на улицу и передал впоследствии работникам скорой помощи. В настоящий момент здоровью вартовчанина ничего не угрожает. Молодой герой отделался легкими порезами. Надзорными органами по факту пожара проводится проверка.

Вартовчанин спас на пожаре мужчину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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