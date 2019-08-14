СЕГОДНЯ 10:00 2019-08-14T10:01:59+03:00

В Сургуте полиция вычислила наркодилера, который продал горожанину гашиш. Фото с сайта pixabay.com

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Накануне сотрудники полиции Сургута задержали около жилого дома по улице Рационализаторов 24-летнего мужчину. При досмотре у сургутянина был обнаружен– гашиш массой 2,76 грамма.

Сургутянин пояснил полицейским, что приобрел наркотик для личного употребления. Полицейским Сургута удалось задержать сбытчика, который продал наркотик молодому человеку. Им оказался 31-летний мужчина, который реализовал запрещенное вещество в своей квартире по улице Каролинского.

При досмотре подозреваемого полицейские изъяли еще более 15 граммов наркотика растительного происхождения. Как пояснил задержанный, данное вещество он хранил длядальнейшего сбыта.

В отношении 24-летнего сургутянина возбуждено уголовное дело по статье хранение наркотиков. Ему грозит наказание до 3 лет лишения свободы.

В отношении 31-летнего мужчины возбуждены два уголовных дела за сбыт и попытку сбыта наркотического вещества. Его могут осудить на 15 лет лишения свободы.

Наркосбытчик задержан и помещен в изолятор временного содержания. Отметим, что оба гражданина не работали, к административной и уголовной ответственности также не привлекались. Следствие продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU