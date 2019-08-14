Житель Нефтеюганска за проданную бутылку водки получил штраф
Предприниматель из Нефтеюганска не первый раз без лицензии продаёт алкоголь. Мужчина вновь оштрафован.
Накануне нефтеюганский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя. Он признан виновным в незаконной розничной продаже алкогольной продукции, если это деяние совершено неоднократно.
По информации прокуратуры ХМАО-Югры, подсудимый, являясь индивидуальным предпринимателем, не имея лицензии на розничную продажу алкогольной продукции, отпускал из магазина алкоголь.
При этом, в марте 2019 года, он уже был привлечён к административной ответственности за аналогичное преступление, но в апреле текущего года злоумышленник вновь продал бутылку водки местному жителю.
Суд назначил виновному наказание в виде штрафа.
ИСТОЧНИК KP.RU