СЕГОДНЯ 09:48 2019-08-14T09:48:43+03:00

Житель Нефтеюганска за проданную бутылку водки получил штраф. Фото с сайта pixabay.com

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Предприниматель из Нефтеюганска не первый раз без лицензии продаёт алкоголь. Мужчина вновь оштрафован.

Накануне нефтеюганский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя. Он признан виновным в незаконной розничной продаже алкогольной продукции, если это деяние совершено неоднократно.

По информации прокуратуры ХМАО-Югры, подсудимый, являясь индивидуальным предпринимателем, не имея лицензии на розничную продажу алкогольной продукции, отпускал из магазина алкоголь.

При этом, в марте 2019 года, он уже был привлечён к административной ответственности за аналогичное преступление, но в апреле текущего года злоумышленник вновь продал бутылку водки местному жителю.

Суд назначил виновному наказание в виде штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU