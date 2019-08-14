2019-08-14T09:33:28+03:00
Общество

С вопросами к членам совета по правам человека обратились 274 жителя Югры

Чаще всего жителей округа беспокоит ЖКХ
Алена Кульмухаметова
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С вопросами к членам совета по правам человека обратились 274 жителя ЮгрыС вопросами к членам совета по правам человека обратились 274 жителя ЮгрыФото: Татьяна Коркина
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В рамках 32-го выездного заседания с 12 по 12 августа члены СПЧ провели прием граждан в трёх городах Югры – Ханты-Мансийске, Нижневартовске и Сургуте.

По данным правительства Югры, всего на прием обратились 274 гражданина, в том числе в Нижневартовске принято 54 гражданина по 48 обращениям, в Сургуте – 180 граждан по 112 обращениям, в Ханты-Мансийске – 40 граждан по 32 обращениям.

Большинство – 96 вопросов (47 процентов) касалось жилищно-коммунальной сферы, 49 вопросов (24 процента) – безопасности и законности, 38 вопросов (19 процентов) – социальной сферы, 15 вопросов (7 процентов) – экономики, 7 вопросов (3 процента) – сферы государства, общества, политики.

Кроме того, была организована работа информационно-консультационных площадок, где представители исполнительных органов государственной власти, прокуратуры автономного округа, следственного комитета Российской Федерации по автономному округу, органов местного самоуправления консультировали граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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