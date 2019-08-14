Экс-сотрудника банка из Нижневартовска судят за мошенничество

СЕГОДНЯ 08:54 2019-08-14T08:54:01+03:00

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Около года назад в Нижневартовска вышли подробности о том, что молодой сотрудник банка присвоил около миллиона рублей, которые он потратил на свадьбу.

Накануне нижневартовский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении вартовчанина. Он признан виновным в мошенничестве, совершенном в крупном размере

По информации прокуратуры ХМАО-Югры, подсудимый, являясь сотрудником банка, в период с августа по сентябрь 2018 года оформил четыре фиктивных кредитных договора, на основании которых на счета злоумышленника были перечислены более 950 тысяч руб. Похищенные у банка деньги молодой мужчина растратил на свадебное торжество. Известно, что ранее подсудимый ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений.

Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок три года с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU