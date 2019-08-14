СЕГОДНЯ 08:47 2019-08-14T08:47:22+03:00

С начала навигации в Югре штрафы получили более 400 владельцев маломерных судов. Фото с сайта МЧС России по ХМАО-Югре

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Состояние алкогольного опьянения, отсутствие необходимых документов м судового билета – один из многих нарушений.

По информации Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России в ХМАО-Югре, их сотрудники ежедневно патрулирует акватории региона. Нарушителей на реках округа вполне достаточно. Чаще всего административные протоколы составляются на тех владельцев судов, которые нарушают правила эксплуатации судов, в том числе управляют судном, не имея на это права. Также большой процент нарушений связан с обеспечением безопасности пассажиров, находящихся на судне. Еще одна из распространенных причин – отсутствие у судоводителя документов и нарушение правил плавания.

В случае выявления нарушений сотрудники МЧС России имеют право направить судно на штраф-стоянку. Причинами подобного административного воздействия могут стать – состояние алкогольного опьянения судоводителя и отсутствие судового билета, а отсутствие соответствующей регистрации судна. Так, в текущем сезоне в Югре на штраф-стоянки помещены четыре маломерных судна. Всего же с начала навигации в отношении нарушителей составлено более 430 административных протоколов.

ИСТОЧНИК KP.RU