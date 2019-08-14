2019-08-14T08:33:25+03:00
Происшествия

Сургутянка перевела 800 тысяч рублей неизвестным, чтобы спасти их от мошенников

За сутки югорчане перевели мошенникам полтора миллиона рублей
Алена Кульмухаметова
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Сургутянка перевела 800 тысяч рублей неизвестным, чтобы спасти их от мошенниковСургутянка перевела 800 тысяч рублей неизвестным, чтобы спасти их от мошенниковФото: Татьяна Коркина
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За минувшие сутки в Ханты-Мансийском автономном округе зарегистрировано восемь дистанционных преступлений. Жители Нижневартовска, Ханты-Мансийска, Когалыма, Сургута, Белоярского и Советского районов перевели мошенникам более 1,5 миллиона рублей.

Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, чаще всего злоумышленники представлялись сотрудниками финансовых организаций и предлагали свои услуги. Таким способом неизвестные похитили у югорчан более 1,4 миллиона рублей.

Например, в Сургуте 30-летняя местная жительница перевела на неизвестные счета 809 тысяч рублей в надежде защитить деньги от несанкционированного списания.

500 тысяч рублей перевел житель 50-летний Нижневартовска, желая получить кредит.

Кроме того, 40-летняя когалымчанка лишилась более 17 тысяч рублей, приобретая велосипед на сайте «Velosklad.ru».

По всем фактам полицейскими возбуждены уголовные дела. Принимаются меры к задержанию злоумышленников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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