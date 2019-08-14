СЕГОДНЯ 08:22 2019-08-14T08:22:43+03:00

За минувшие сутки в Югре в семи ДТП пострадали 10 человек. Есть погибшие. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры

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За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано семь дорожно-транспортных происшествий, в которых два человека погибли и десять получили ранения, в том числе двое детей.

По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, в 22:40 на 20 км подъезд к городу Сургут в Нефтеюганском районе произошло столкновение трёх автомобилей: «Рено Логан», «Лада Веста», и «Уаз Пикап».

В результате дорожно-транспортного происшествия, погибли водитель автомобиля «Рено Логан» и пассажир автомобиля «Лада Веста», а пассажиры автомобиля «Рено Логан» и водитель автомобиля «Лада Веста» получили телесные повреждения.

Добавим, что в минувшие сутки задержано 13 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, пять – за отказ от медицинского освидетельствования и двое – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 21 водитель привлечен к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU